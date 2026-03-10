Объявлено место проведения Суперфинала Кубка России

3 марта, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был принят ряд решений. В частности, было утверждено место проведения Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Решающий матч турнира пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».