Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.30
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.51
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.20
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Объявлено место проведения Суперфинала Кубка России

Суперфинал Кубка России сезона-2025/26 пройдет на московском стадионе «Лужники».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

3 марта, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был принят ряд решений. В частности, было утверждено место проведения Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Решающий матч турнира пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

В матче за Кубок России встретятся победители нижней сетки (Пути регионов) и верхней сетки (Пути РПЛ).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.