Дзюба назвал самого влиятельного человека в российском футболе

«Иногда в рейтингах видел такие фамилии… Влиятельные люди — те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный — Дегтярев. Второй, наверное, Дюков. Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так… Столько флюгеров, что невозможно предугадать», — сказал Дзюба.