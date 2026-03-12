Дзюба назвал самого влиятельного человека в российском футболе

«Иногда в рейтингах видел такие фамилии… Влиятельные люди — те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный — Дегтярев. Второй, наверное, Дюков. Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так… Столько флюгеров, что невозможно предугадать», — сказал Дзюба.
В феврале «Спорт-Экспресс» опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Первое место в нем занял президент РФС Дюков, вторым стал министр спорта Михаил Дегтярев, а третьим — секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
В этом сезоне 37-летний Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 15 марта, тольяттинцы дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.