Стали известны судейские назначения 21-го тура РПЛ

Стали известны арбитры на матчи 21-го тура чемпионата России.
13 марта (пятница)
«Динамо» Махачкала — «Оренбург»
Судья: Артем Чистяков
Помощники: Алексей Стипиди, Адлан Хатуев
Резервный судья: Владимир Шамара
ВАР: Анатолий Жабченко
АВАР: Рафаэль Шафеев
Инспектор: Олег Соколов.
14 марта (суббота)
«Сочи» — «Краснодар»
Судья: Андрей Прокопов
Помощники: Максим Гаврилин, Михаил Иванов
Резервный судья: Антон Анопа
ВАР: Владимир Москалёв
АВАР: Ранэль Зияков
Инспектор: Владимир Казьменко.
«Зенит» — «Спартак»
Судья: Сергей Карасев
Помощники: Алексей Лунев, Алексей Ермилов
Резервный судья: Инал Танашев
ВАР: Сергей Иванов
АВАР: Антон Фролов
Инспектор: Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Динамо»
Судья: Ян Бобровский
Помощники: Рустам Мухтаров, Станислав Попков
Резервный судья: Никита Новиков
ВАР: Павел Кукуян
АВАР: Евгений Кукуляк
Инспектор: Александр Гвардис.
«Балтика» — ЦСКА
Судья: Кирилл Левников
Помощники: Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин
Резервный судья: Михаил Черемных
ВАР: Алексей Сухой
АВАР: Сергей Чебан
Инспектор: Сергей Зуев.
15 марта (воскресенье)
«Акрон» — «Ахмат»
Судья: Евгений Буланов
Помощники: Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов
Резервный судья: Сергей Федотов
ВАР: Сергей Цыганок
АВАР: Роман Галимов
Инспектор: Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Крылья Советов»
Судья: Игорь Капленков
Помощники: Андрей Болотенков, Денис Петров
Резервный судья: Станислав Матвеев
ВАР: Артур Федоров
АВАР: Роман Сафьян
Инспектор: Сергей Лапочкин.
«Рубин» — «Локомотив»
Судья: Иван Абросимов
Помощники: Кирилл Большаков, Егор Болховитин
Резервный судья: Александр Машлякевич
ВАР: Василий Казарцев
АВАР: Вера Опейкина
Инспектор: Эдуард Малый.