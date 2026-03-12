Ричмонд
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
П1
3.80
X
3.39
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
П1
1.97
X
3.67
П2
3.94
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
П1
4.25
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
П1
2.09
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
П1
1.25
X
6.64
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
П1
4.90
X
3.60
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
П1
5.21
X
4.10
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
П1
1.92
X
3.57
П2
4.26

Стали известны судейские назначения 21-го тура РПЛ

Карасев будет судить матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», Левников обслужит игру «Балтика» — ЦСКА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стали известны арбитры на матчи 21-го тура чемпионата России.

13 марта (пятница)

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»
Судья: Артем Чистяков
Помощники: Алексей Стипиди, Адлан Хатуев
Резервный судья: Владимир Шамара
ВАР: Анатолий Жабченко
АВАР: Рафаэль Шафеев
Инспектор: Олег Соколов.

14 марта (суббота)

«Сочи» — «Краснодар»
Судья: Андрей Прокопов
Помощники: Максим Гаврилин, Михаил Иванов
Резервный судья: Антон Анопа
ВАР: Владимир Москалёв
АВАР: Ранэль Зияков
Инспектор: Владимир Казьменко.

«Зенит» — «Спартак»
Судья: Сергей Карасев
Помощники: Алексей Лунев, Алексей Ермилов
Резервный судья: Инал Танашев
ВАР: Сергей Иванов
АВАР: Антон Фролов
Инспектор: Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Динамо»

Судья: Ян Бобровский
Помощники: Рустам Мухтаров, Станислав Попков
Резервный судья: Никита Новиков
ВАР: Павел Кукуян
АВАР: Евгений Кукуляк
Инспектор: Александр Гвардис.

«Балтика» — ЦСКА
Судья: Кирилл Левников
Помощники: Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин
Резервный судья: Михаил Черемных
ВАР: Алексей Сухой
АВАР: Сергей Чебан
Инспектор: Сергей Зуев.

15 марта (воскресенье)

«Акрон» — «Ахмат»
Судья: Евгений Буланов
Помощники: Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов
Резервный судья: Сергей Федотов
ВАР: Сергей Цыганок
АВАР: Роман Галимов
Инспектор: Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Крылья Советов»
Судья: Игорь Капленков
Помощники: Андрей Болотенков, Денис Петров
Резервный судья: Станислав Матвеев
ВАР: Артур Федоров
АВАР: Роман Сафьян
Инспектор: Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Локомотив»
Судья: Иван Абросимов
Помощники: Кирилл Большаков, Егор Болховитин
Резервный судья: Александр Машлякевич
ВАР: Василий Казарцев
АВАР: Вера Опейкина
Инспектор: Эдуард Малый.