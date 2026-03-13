«Спартак» перед «Зенитом» выпустил видео в стиле «Шоу Трумана»

По сюжету единственного болельщика красно-белых, которого сыграл актер и шоумен Дмитрий Кожома, пытаются переубедить и заставить поддерживать «Зенит». В искусственно созданной реальности ему мешают отправиться на выезд, радиоведущим запрещают произносить слово «питерцы», а в пользу «Зенита» регулярно назначают пенальти. В итоге фанат «Спартака» раскрыл заговор против него и сбежал из мира, где все болеют за «сине-бело-голубых».
Видео опубликовано в преддверии дерби против «Зенита», которое состоится в Санкт-Петербурге и станет центральной встречей 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 14 марта. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Матч первого круга в Москве завершился результативной ничьей — 2:2. «Зенит» не может обыграть «Спартак» в официальных матчах с апреля 2024 года. С тех пор команды сыграли четыре матча: в марте 2025 года «красно-белые» дома одержали победу 2:1, еще две встречи закончились нулевыми ничьими.