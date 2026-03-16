Радимов назвал виновника драки в матче между «Балтикой» и ЦСКА

В компенсированное время матча мяч вышел за пределы поля, после чего главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил его на трибуну, помешав игроку «армейцев» ввести его из аута. В результате началась массовая потасовка, к которой присоединился наставник ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.
«Какая-то прямо дикость. Дикари какие-то. Я думаю, что спровоцировал, конечно, Талалаев. Он выбил мяч. Если бы он откинул просто мяч, то не было бы такого конфликта. А Талалаев выбил его, как вратари в 80-х. Это перебор. Нервы на тренерском мостике ЦСКА — это и есть проблема. Но спровоцировал ситуацию, думаю, Андрей Викторович», — сказал Радимов.
Благодаря победе «Балтика» обошла ЦСКА и вышла на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы дома сыграют против «Сочи», а «армейцы», которые проиграли в чемпионате четыре матча кряду, дома встретятся с махачкалинским «Динамо». Обе встречи пройдут в субботу, 21 марта.
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Брайан Александр Хиль
63′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти