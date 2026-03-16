Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
П1
4.00
X
3.56
П2
1.99
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

Радимов назвал виновника драки в матче между «Балтикой» и ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о потасовке в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

В компенсированное время матча мяч вышел за пределы поля, после чего главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил его на трибуну, помешав игроку «армейцев» ввести его из аута. В результате началась массовая потасовка, к которой присоединился наставник ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

«Какая-то прямо дикость. Дикари какие-то. Я думаю, что спровоцировал, конечно, Талалаев. Он выбил мяч. Если бы он откинул просто мяч, то не было бы такого конфликта. А Талалаев выбил его, как вратари в 80-х. Это перебор. Нервы на тренерском мостике ЦСКА — это и есть проблема. Но спровоцировал ситуацию, думаю, Андрей Викторович», — сказал Радимов.

Благодаря победе «Балтика» обошла ЦСКА и вышла на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы дома сыграют против «Сочи», а «армейцы», которые проиграли в чемпионате четыре матча кряду, дома встретятся с махачкалинским «Динамо». Обе встречи пройдут в субботу, 21 марта.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
