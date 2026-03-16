Тюкавин: текущие успехи «Динамо» — заслуга Гусева, а не Карпина

В ноябре 2025 года «бело-голубых» возглавил Ролан Гусев, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина. Под его руководством «Динамо» после зимнего перерыва выиграло четыре матча подряд, обыграв «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0) в РПЛ, а также «Спартак» (5:2) в Кубке России.