Тюкавин: текущие успехи «Динамо» — заслуга Гусева, а не Карпина

В ноябре 2025 года «бело-голубых» возглавил Ролан Гусев, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина. Под его руководством «Динамо» после зимнего перерыва выиграло четыре матча подряд, обыграв «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0) в РПЛ, а также «Спартак» (5:2) в Кубке России.
«Думаю, видно, что сейчас мы играем абсолютно по‑другому, не так, как при Валерии Карпине, даже если посмотреть игровую схему. Нынешний результат команды — полностью заслуга Ролана Александровича, его тренерского штаба и футболистов», — сказал Тюкавин.
Действующий контракт Гусева с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В среду, 18 марта, «бело-голубые» сыграют ответный полуфинальный матч пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.