«Что за клоунада?» Канчельскис — о праздновании Соболева в маске

Нападающий «Зенита» Александра Соболева в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака» (2:0) открыл счёт, реализовав пенальти. После чего он надел маску для подводного плавания. Андрей Канчельскис назвал действия нападающего клоунадой.
«Надел там маску какую-то. Может ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали. Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 29-летний форвард «Зенита» Александр Соболев забил 5 мячей в 19 проведенных матчах. Андрей Канчельскис оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в сезоне-2025/26.
«Забил три гола — молодец. Но это не показатель. Нападающий должен забивать в каждой игре. Если он забьет еще столько же, сколько у него сейчас голов, то можно будет говорить, что он хороший нападающий. А сейчас он форвард среднего уровня. Нужно забивать по 20−25 голов в сезоне», — добавил Канчельскис.
Соболев перешел в петербургский клуб в 2024 году, до этого он был игроком московского «Спартака».