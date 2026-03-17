Мелкадзе — о работе с Черчесовым: До тренировки деньги не принесешь — на нее не выйдешь

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал об особенностях работы под руководством тренера Станислава Черчесова.
— Ты первый раз работаешь с Черчесовым. Что тебя удивило? И совпали ли ожидания с реальностью?
— Черчесов — невероятно дисциплинированный тренер. Он ничего не пропустит. Саламыч может тебе что-то не сказать, если ты провинился, но потом, уже после командного мероприятия, он обязательно про это напомнит.
— У тебя был пример?
— Я пока в черную кассу деньги не заносил, ха-ха. Пока не штрафовали! Но вот последний пример буквально перед нашим интервью случился.
— Расскажи.
— У нас была теория, Мансилья на нее опоздал на три минуты. Черчесов сказал: «Если перед тренировкой деньги не принесешь — на занятие не выйдешь». Все очень действенно и понятно, ха-ха, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Станислав Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа 2025 года. Контракт с 61-летним специалистом подписан на три года. До этого он уже возглавлял грозненский клуб (тогда называвшийся «Терек») в период с сентября 2011 по май 2013 года.