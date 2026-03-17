Суд отказал «Крыльям Советов» снизить отчисление в пользу приставов

Арбитражный суд Москвы отклонил просьбу самарского футбольного клуба «Крылья Советов» о снижении исполнительского сбора на 16 млн рублей в пользу Федеральной службы судебных приставов, сообщает РИА Новости Спорт.
Заявление клуба рассматривалось в рамках дела по иску ООО «РТ-Капитал» (структуры «Ростеха») о взыскании с «Крыльев Советов» задолженности свыше 928 млн рублей. В июле суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истца, а в октябре решение вступило в силу после того, как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика.
Как пояснил представитель клуба, исполнительное производство по делу было открыто 1 декабря, а спустя несколько дней судебные приставы вынесли постановление о взыскании более 64 млн рублей исполнительского сбора.
По словам юриста, уже в феврале клуб полностью рассчитался с кредитором и оплатил 75% начисленного сбора. В связи с этим «Крылья Советов» обратились в суд с просьбой снизить оставшуюся часть — чуть более 16 млн рублей.
Представитель клуба просил учесть социальную значимость команды, ее «максимально добросовестное поведение» — за два месяца долг в размере около 1 млрд рублей был погашен за счет собственных и привлеченных средств, а также сложное финансовое положение. Он отметил, что текущая кредиторская задолженность клуба составляет примерно 1 млрд рублей.
Другие участники процесса на заседание не явились. В письменном отзыве ФССП просила суд отказать в удовлетворении ходатайства, сообщила судья.