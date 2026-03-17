Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.74
П2
31.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.48
П2
5.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
3.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

Суд отказал «Крыльям Советов» снизить отчисление в пользу приставов

Самарский клуб полностью погасил долг перед взыскателем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Арбитражный суд Москвы отклонил просьбу самарского футбольного клуба «Крылья Советов» о снижении исполнительского сбора на 16 млн рублей в пользу Федеральной службы судебных приставов, сообщает РИА Новости Спорт.

Заявление клуба рассматривалось в рамках дела по иску ООО «РТ-Капитал» (структуры «Ростеха») о взыскании с «Крыльев Советов» задолженности свыше 928 млн рублей. В июле суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истца, а в октябре решение вступило в силу после того, как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика.

Как пояснил представитель клуба, исполнительное производство по делу было открыто 1 декабря, а спустя несколько дней судебные приставы вынесли постановление о взыскании более 64 млн рублей исполнительского сбора.

По словам юриста, уже в феврале клуб полностью рассчитался с кредитором и оплатил 75% начисленного сбора. В связи с этим «Крылья Советов» обратились в суд с просьбой снизить оставшуюся часть — чуть более 16 млн рублей.

Представитель клуба просил учесть социальную значимость команды, ее «максимально добросовестное поведение» — за два месяца долг в размере около 1 млрд рублей был погашен за счет собственных и привлеченных средств, а также сложное финансовое положение. Он отметил, что текущая кредиторская задолженность клуба составляет примерно 1 млрд рублей.

Другие участники процесса на заседание не явились. В письменном отзыве ФССП просила суд отказать в удовлетворении ходатайства, сообщила судья.