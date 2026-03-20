Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.05
П2
2.01
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.44
X
3.57
П2
1.75
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.15
П2
3.49
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.14
П2
3.86
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.38
П2
13.50
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.86
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.76
П2
3.95

От скандалов к рекордам: где сейчас Артем Дзюба и что происходит с его карьерой

Его травили за интимное видео, обвиняли в воровстве, списывали со счетов. А он просто выходил на поле и забивал. Сейчас Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории страны. И похоже, это еще не финал.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Еще пару лет назад казалось, что карьера Артема Дзюбы идет на спад. Уход из «Зенита», не самая яркая история в Турции, скитания по клубам. Но в 2024 году форвард нашел свою новую гавань — и обрел второе дыхание. В сезоне-2025/26 легендарный российский нападающий в истории страны продолжает играть — и делает это так, что молодые могут позавидовать.

Детство и первые шаги к мечте

Юный Артем Дзюба начинал свой путь в академии «Спартака».Источник: Соцсети

Артем Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве в семье, далекой от большого спорта. Его отец, Сергей Владимирович, работал в милиции и в свободное время играл в футбол на любительском уровне. Мать, Светлана Александровна, была продавцом в продуктовом магазине, позже стала заместителем директора. У Артема есть младшая сестра Ольга, родившаяся в 1992 году.

Семья жила скромно: сначала в коммунальной квартире в Потаповском переулке в центре Москвы, а затем переехала в район Новокосино. Несмотря на то что отец сам увлекался футболом, он не хотел отдавать сына в этот вид спорта. Родители раздумывали о хоккее, но экипировка стоила слишком дорого, поэтому выбор все же пал на футбол.

Сам Артем с детства грезил футболом и упорно уговаривал родителей отдать его в секцию. В восемь лет Дзюбу привели в академию московского «Спартака». На просмотре он так впечатлил тренера Александра Ярцева (сына легенды «Спартака» Георгия Ярцева), что тот сразу принял его в команду. На фоне сверстников Артем выделялся физическими данными и умением работать с мячом. Позже свой первый гол за взрослый «Спартак» он посвятит именно этому тренеру, которого за неделю до того нашли убитым в собственной квартире.

Путь к вершинам: от «Спартака» до «Зенита»

Дзюба в форме «Зенита» — лучшие годы карьеры.Источник: Соцсети

В 2005 году 17-летнего Дзюбу перевели во взрослую команду «Спартака». Дебютный матч за основной состав он провел 2 июля 2006 года в игре против «Урала». Первый гол за «красно-белых» забил 26 февраля 2007 года в матче против «Томи».

Однако карьера в родном клубе складывалась непросто. В 2009 году Дзюба попал в скандал: его обвинили в краже 23 тысяч рублей у одноклубника Владимира Быстрова. Сам футболист всегда отрицал вину, утверждая, что его подставили, но инцидент привел к аренде в «Томь». В Томске он проявил себя отлично, забив 14 голов в 35 матчах.

После возвращения в «Спартак» Дзюба то попадал в основу, то снова уходил в аренды. Отношения с руководством «Спартака» окончательно испортились, когда Дзюба трижды отклонил предложения о продлении контракта. В 2015 году он перешел в «Зенит» на правах свободного агента. В Петербурге за семь лет он выиграл четыре чемпионства России, два Кубка и четыре Суперкубка, забил 108 голов в 249 матчах. В сезоне 2015/16 установил рекорд для российских игроков, забив 6 голов в Лиге чемпионов.

«Акрон»: капитан и лидер в 37 лет

В свои 37 лет Артем Дзюба находится в отличной форме — он капитан и лидер командыИсточник: Соцсети

Летом 2022 года Дзюба уехал в Турцию, подписав контракт с «Адана Демирспор», но провел там всего пять матчей и в ноябре расторг соглашение из-за задержек зарплаты. В феврале 2023-го вернулся в Россию, став игроком «Локомотива», а с сентября 2024 года выступает за тольяттинский «Акрон».

Контракт 37-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26, то есть до лета 2026 года. В нынешнем розыгрыше Мир РПЛ Дзюба провел 16 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. При этом он является капитаном команды.

Цифры этого сезона поражают даже скептиков. Дзюба является лидером по количеству удачных единоборств среди игроков топ-5 чемпионатов Европы и РПЛ — в среднем за 90 минут он выигрывает 14,9 единоборств. Для сравнения: вторую позицию занимает защитник «Наполи» Амир Ррахмани с показателем 10,91. Рыночная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро. Для 37 лет очень достойно.

Рекорды: лучший бомбардир в истории

Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола и сборнойИсточник: Соцсети

9 марта 2025 года Артем Дзюба официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере в матче с «Крыльями Советов». Он побил рекорд Александра Кержакова, который держался с 2013 года.

А 19 марта 2025 года в товарищеском матче против Гренады Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Предыдущий рекорд также принадлежал Кержакову — 30 мячей в 90 играх. Дзюбе же потребовалось всего 56 матчей.

Будущее: новый контракт или завершение карьеры

Будущее Дзюбы решится в конце сезона. Источник: Соцсети

Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает в июне 2026 года. Представитель футболиста Леонид Гольдман в конце февраля 2026 года объяснил, когда будут обсуждать новое соглашение: «Будущее футболиста в клубе обсудят в конце нынешнего сезона. Не исключил переговоры с другими коллективами, но если будет интерес».

Сам Дзюба пока не определился с планами. В январе 2026 года на вопрос о продолжении карьеры он ответил коротко: «Еще не знаю, пока думаю». При этом форвард чувствует в себе силы играть дальше и не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Ранее он отказался от перехода в казахстанский «Кайрат», который участвует в Лиге чемпионов, объяснив это тяжелыми полями и перелетами, а также заявив, что российские клубы «Зенит» и «Краснодар» обладают более высоким уровнем.

Артем Дзюба прошел путь от мальчика из обычной московской семьи до легенды российского спорта. Статистика единоборств, рекорды результативности, капитанская повязка в «Акроне» — все говорит о том, что в свои 37 лет форвард находится в отличной форме. И, судя по всему, Дзюба еще поборется за новые победы.

