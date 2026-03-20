От скандалов к рекордам: где сейчас Артем Дзюба и что происходит с его карьерой

Сам Артем с детства грезил футболом и упорно уговаривал родителей отдать его в секцию. В восемь лет Дзюбу привели в академию московского «Спартака». На просмотре он так впечатлил тренера Александра Ярцева (сына легенды «Спартака» Георгия Ярцева), что тот сразу принял его в команду. На фоне сверстников Артем выделялся физическими данными и умением работать с мячом. Позже свой первый гол за взрослый «Спартак» он посвятит именно этому тренеру, которого за неделю до того нашли убитым в собственной квартире.