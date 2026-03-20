Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.52
П2
1.77
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.85
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.16
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
П1
X
П2

Эдуард Сперцян: Задача «Краснодара» — выиграть все

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о задачах «быков» на оставшуюся часть текущего сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата Росси и вышел в финал Пути РПЛ Кубка страны, где сыграет с «Динамо Москва».

— Перед «Краснодаром» стоит задача взять два трофея?

— Стоит задача побеждать в каждом матче. Буду доволен, если выиграем каждый следующий матч.

— По сути, тогда вы выиграете оба трофея.

— Выиграть все, да. Сейчас самое важное не думать о Кубке, а думать только о матче с «Пари НН», — заявил Сперцян в интервью «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-лиги краснодарская команда набрала 46 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, на один балл опережая «Зенит». Ближайший матч «Краснодар» проведет дома против «Пари НН» в субботу, 21 марта. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба полузащитник дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 173 матча за «быков», в которых забил 56 голов и сделал 46 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.

В активе Сперцяна 40 матчей и 11 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
