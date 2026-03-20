Брайан Хиль: Мы верим, что «Балтика» может достичь самого верха

Лучший бомбардир Российской Премьер-лиги после 21 тура (12 голов) рассказал о целях и задачах.
— Рассматриваешь ли ты «Балтику» как возможность показать себя и уехать в более сильный чемпионат? Или готов остаться в Калининграде?
— В футболе сложно предсказать, что случится в будущем. Конечно, в «Балтике» я вырос еще больше как игрок. Поэтому в целом в Калининграде мне нравится. Доволен тем, что я сейчас здесь. И очень благодарен клубу, городу, болельщикам.
— Какой результат будет считаться для «Балтики» приемлемым в этом сезоне?
— Конечно, все мы боремся и верим в то, что можно достичь самого верха. Впереди еще девять туров — может случиться все что угодно. Стремимся попасть в тройку, занять максимально высокое место. Но есть нюансы. С одной стороны, мы хорошо провели два стартовых матча весной и определенно заслужили большего, чем одна ничья с «Ростовом». С другой, все понимают, что просто за хорошую игру очков не дают. Поэтому нужно продолжать в том же духе и выгрызать очки, — сказал Хиль в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Балтика» в минувшем сезоне победила в Первой лиге и завоевала право участия в Российской Премье-лиге. После 21-го тура сезона-2025/26 калининградцы набрали 39 очков и занимают четвертую позицию в чемпионате, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.
Нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль перешел в «Балтику» в январе 2025 года из колумбийского клуба «Депортес Толима». Всего Хиль провел за калининградцев 34 матча, в которых забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Брайан Александр Хиль
63′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
