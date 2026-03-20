Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.51
X
3.51
П2
1.76
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.82
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.11
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.95

Брайан Хиль: Мы верим, что «Балтика» может достичь самого верха

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль ответил на вопрос о задаче команды на остаток сезона в чемпионате России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

Лучший бомбардир Российской Премьер-лиги после 21 тура (12 голов) рассказал о целях и задачах.

— Рассматриваешь ли ты «Балтику» как возможность показать себя и уехать в более сильный чемпионат? Или готов остаться в Калининграде?

— В футболе сложно предсказать, что случится в будущем. Конечно, в «Балтике» я вырос еще больше как игрок. Поэтому в целом в Калининграде мне нравится. Доволен тем, что я сейчас здесь. И очень благодарен клубу, городу, болельщикам.

— Какой результат будет считаться для «Балтики» приемлемым в этом сезоне?

— Конечно, все мы боремся и верим в то, что можно достичь самого верха. Впереди еще девять туров — может случиться все что угодно. Стремимся попасть в тройку, занять максимально высокое место. Но есть нюансы. С одной стороны, мы хорошо провели два стартовых матча весной и определенно заслужили большего, чем одна ничья с «Ростовом». С другой, все понимают, что просто за хорошую игру очков не дают. Поэтому нужно продолжать в том же духе и выгрызать очки, — сказал Хиль в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Балтика» в минувшем сезоне победила в Первой лиге и завоевала право участия в Российской Премье-лиге. После 21-го тура сезона-2025/26 калининградцы набрали 39 очков и занимают четвертую позицию в чемпионате, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.

Нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль перешел в «Балтику» в январе 2025 года из колумбийского клуба «Депортес Толима». Всего Хиль провел за калининградцев 34 матча, в которых забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
