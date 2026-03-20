Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.51
X
3.51
П2
1.76
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.82
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.11
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.95

Лучший бомбардир РПЛ Хиль объяснил свою высокую результативность

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль ответил на вопрос, в чем секрет его высокой результативности в текущем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

В этом розыгрыше Российской Премьер-лиги Хиль провел 21 матч, 12 раз поразил ворота соперников. На данный момент сальвадорец лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Рядом идут Эдуард Сперцян и Алексей Батраков, у которых по 11 мячей.

— В этом сезоне у тебя уже 12 голов в РПЛ. В чем твой секрет?

— Перед началом сезона я не ставил перед собой больших целей. Просто определил планку в десять забитых мячей. Но опять же скажу: это все за счет моих партнеров! Их задача — доставить мяч в штрафную, а дальше уже моя ответственность, чтобы он оказался в воротах, — сказал Хиль в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль перешел в «Балтику» в январе 2025 года из колумбийского клуба «Депортес Толима». Всего Хиль провел за калининградцев 34 матча, в которых забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи.

«Балтика» в минувшем сезоне победила в Первой лиге и завоевала право участия в Российской Премье-лиге. После 21-го тура сезона-2025/26 калининградцы набрали 39 очков и занимают четвертую позицию в чемпионате, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
