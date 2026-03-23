Развод, скандалы и медийная жизнь: что стало с Дмитрием Тарасовым

Когда-то Дмитрия Тарасова обсуждали после матчей «Локомотива», теперь — после разводов, скандалов и новостей о семье.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пик карьеры Дмитрия Тарасова пришелся на годы в «Локомотиве» — тогда его знали как успешного игрока РПЛ и регулярно вызывали в сборную. Но со временем он все больше привлекал внимание не карьерой, а личной жизнью: браки, разводы и новые отношения стали отдельной темой для обсуждений. Сейчас его имя чаще появляется в новостях — из-за семьи, скандалов и громких инфоповодов, которые он сам подогревает в соцсетях.

«Локомотив» и завершение карьеры

Тарасов провел лучшие годы карьеры в «Локомотиве».Источник: Соцсети

Путь Тарасова начался в академиях «Спартака» и «Трудовых резервов», но в большой футбол он вошел через «Томь». Затем был сезон в ФК «Москва», после которого он перешел в «Локомотив» — именно там и прошли его главные годы в карьере.

В «Локомотиве» Тарасов играл с 2010 по 2019 год. За это время он провел более 180 матчей, стал чемпионом России в сезоне 2017/18 и трижды выигрывал Кубок страны. В этот же период его начали вызывать в сборную, и он закрепился как игрок основы в центре поля.

После ухода из клуба карьера пошла на спад. Переходы в «Рубин» и «Велес» уже не дали прежнего уровня, сказались травмы и отсутствие стабильной игровой практики. В 2021 году он завершил профессиональную карьеру, объяснив это тем, что хочет больше времени уделять семье.

После завершения карьры он ушел в медийный футбол — это формат, где команды собираются из блогеров, бывших игроков и публичных людей и играют в рамках Медиалиги. Тарасов выступал за команду «На Спорте», а затем стал одним из создателей клуба «Родина Медиа».

Этот проект быстро стал популярным: команда выиграла один из сезонов Медиалиги и кубковый турнир. Но позже клуб закрыли, и история с медиафутболом для Тарасова на этом этапе закончилась.

Браки, скандалы и большая семья

Личная жизнь Тарасова регулярно становится поводом для обсуждений в сети.Источник: Соцсети

Личная жизнь Тарасова давно стала отдельной темой для обсуждений. Его первый брак с Оксаной Пономаренко был менее публичным — у пары родилась дочь Ангелина, но после развода он быстро оказался в центре внимания уже с новой историей.

Футболист привлек внимание людей после брака с Ольгой Бузовой. Их союз активно обсуждали, за жизнью пары следили в соцсетях, а после развода в 2016 году конфликт вышел в публичное поле: были взаимные обвинения, намеки на измены и обсуждение в каждом интервью.

Уже через пару лет Тарасов женился на Анастасии Костенко. В этом браке у него родились четверо детей — Милана, Ева, Алексей и Ярослав. Семья активно делится жизнью в соцсетях и рассказывает, как им удается поддерживать такие теплые отношения. Пара даже пыталась монетизировать это: в 2022 году они анонсировали открытие «Клубом жен футболистов», где собирались делиться опытом.

Но параллельно с этим регулярно появляются скандалы. Один из самых обсуждаемых — история с поездкой Тарасова в Сочи. Там он познакомился с моделями из Ростова и пытался взять у одной из них контакт для дальнейшего общения. Переписка попала в сеть, после чего его обвинили в изменах.

Сам Тарасов объяснил ситуацию тем, что искал блогеров для рекламных интеграций и действовал по просьбе партнера. Он заявил, что провел вечер один, общался с женой по видеосвязи и не делал ничего недопустимого. Его супруга встала на сторону футболиста и продолжила демонстрировать в соцсетях спокойную семейную жизнь.

Жизнь после футбола

Дмитрий ТарасовИсточник: Соцсети

После завершения карьеры Дмитрий переключился на медийную жизнь и семью. Одним из самых обсуждаемых событий стала покупка нового дома для Анастасии Костенко и детей. Особняк площадью 850 квадратных метров стоит на участке с прудом и собственным футбольным полем, внутри — мраморный камин, панорамные окна, отдельная зона с бассейном, баней и тренажерным залом. Этот дом стал заменой предыдущему, который он продал за 200 млн рублей.

При этом параллельно в новостях появляются и менее приятные истории. В начале 2026 года обсуждали задолженность Тарасова перед налоговой — 279 тысяч рублей. Сам он назвал эту информацию преувеличенной и заявил, что все вопросы решаются в рабочем порядке.

Еще один резонансный случай произошел в семье: его мама стала жертвой мошенников и лишилась 6 млн рублей, продав даже свой автомобиль. Тарасов сам рассказал об этом в соцсетях, предупредив подписчиков и пообещав закрыть все долги мамы.