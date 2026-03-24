Аршавин назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Аршавин отдал пальму первенства бразильскому легионеру ЦСКА Вагнеру Лаву.
В выпуске шоу «Это футбол, брат!» Аршавин без колебаний назвал имя. «Для меня Вагнер Лав самый лучший, которого я видел в чемпионате России. Какие пули ему Игнашевич давал в колено — кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал. Еще защитник на спине, а он разворачивался. И не сказать, что он мощный, но он тело как-то так ставил…» — сказал он.
Вагнер Лав выступал за армейский клуб с 2004 по 2011 год и в 2013 году. За это время он провел за клуб 259 матчей во всех турнирах, отправив в ворота соперников 124 мяча, а также отдав 53 результативные передачи. В составе ЦСКА нападающий стал трехкратным победителем чемпионата России, шесть раз выиграл Кубок страны и четыре раза Суперкубок России. Также Лав в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.