Источник: Деян Станкович отказался играть со «Спартаком»

По данным источника, Станкович отказался играть со «Спартаком» и выбрал «Зенит», поскольку считает, что «красно-белые» слабее санкт-петербургского коллектива. В настоящий момент «Зенит» и «Црвена Звезда» обсуждают последние детали контрольного поединка, который планируется провести 12 июля на «Газпром Арене».
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024-го по ноябрь 2025 года. Под руководством 47-летнего тренера красно-белые сыграли 64 матча, 37 из которых завершились победой, десять — ничьей и 17 — поражением.
В нынешнем сезоне после 22 туров «Зенит» занимает второе место в Российской Премьер-лиге с 48 очками. «Спартак» расположился на шестой строчке — 38 очков.
Станкович ранее уже возглавлял «Црвену Звезду» с 2019-го по 2022 год, также работал в «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». Команды под его руководством трижды выигрывали чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.
В качестве игрока Деян Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.