Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
Источник: Деян Станкович отказался играть со «Спартаком»

Главный тренер «Црвены Звезды», ранее возглавлявший «Спартак», отказался проводить товарищеский матч с красно-белыми. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
По данным источника, Станкович отказался играть со «Спартаком» и выбрал «Зенит», поскольку считает, что «красно-белые» слабее санкт-петербургского коллектива. В настоящий момент «Зенит» и «Црвена Звезда» обсуждают последние детали контрольного поединка, который планируется провести 12 июля на «Газпром Арене».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024-го по ноябрь 2025 года. Под руководством 47-летнего тренера красно-белые сыграли 64 матча, 37 из которых завершились победой, десять — ничьей и 17 — поражением.

В нынешнем сезоне после 22 туров «Зенит» занимает второе место в Российской Премьер-лиге с 48 очками. «Спартак» расположился на шестой строчке — 38 очков.

Станкович ранее уже возглавлял «Црвену Звезду» с 2019-го по 2022 год, также работал в «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». Команды под его руководством трижды выигрывали чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.

В качестве игрока Деян Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.