СМИ: Тренер «Крыльев Советов» Адиев может возглавить «Актобе»

По информации источника, специалист согласовывает условия сотрудничества. Отмечается, что «Актобе» готов выплатить компенсацию «Крыльям Советов», чтобы Магомед Адиев в ближайшее время смог возглавить команду.
48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.
В начале прошлого сезона Адиев возглавлял «Ахмат», а с апреля 2025 года исполнял обязанности главного тренера «Химок». Ранее он также тренировал «Анжи», карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана.
Национальная команда Казахстана под руководством Адиева успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Сборная одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста Евро-2020 сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.