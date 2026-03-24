СМИ: Тренер «Крыльев Советов» Адиев может возглавить «Актобе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ведет переговоры с руководством казахстанского «Актобе». Об этом сообщает журналист Эльдар Аманбаев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, специалист согласовывает условия сотрудничества. Отмечается, что «Актобе» готов выплатить компенсацию «Крыльям Советов», чтобы Магомед Адиев в ближайшее время смог возглавить команду.

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.

В начале прошлого сезона Адиев возглавлял «Ахмат», а с апреля 2025 года исполнял обязанности главного тренера «Химок». Ранее он также тренировал «Анжи», карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана.

Национальная команда Казахстана под руководством Адиева успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Сборная одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста Евро-2020 сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.