СМИ: Тренер «Крыльев Советов» Адиев может возглавить «Актобе»

Национальная команда Казахстана под руководством Адиева успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Сборная одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста Евро-2020 сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.