«Игорьку надо заканчивать». Пономарев — об ошибке Акинфеева

«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Все с возрастом проходит. Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы. Владислав Тороп сможет его заменить — и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь.



Я по себе помню: в 30 лет еще играл в сборной, но перестал готовиться к матчам, просыпался и мне было все равно. Тогда я понял: надо заканчивать. Надо чувствовать меру, иначе забудут на плохой ноте», — приводит слова Пономарева издание «Советский спорт».