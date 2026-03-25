«Игорьку надо заканчивать». Пономарев — об ошибке Акинфеева

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» Акинфеев совершил грубую ошибку, которая привела к голу в ворота ЦСКА (3:1).
«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Все с возрастом проходит. Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы. Владислав Тороп сможет его заменить — и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь.
Я по себе помню: в 30 лет еще играл в сборной, но перестал готовиться к матчам, просыпался и мне было все равно. Тогда я понял: надо заканчивать. Надо чувствовать меру, иначе забудут на плохой ноте», — приводит слова Пономарева издание «Советский спорт».
В текущем сезоне РПЛ Акинфеев провел за ЦСКА 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч. Также в активе голкипера три сухих встречи.
ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. В следующем туре 4 апреля армейцы на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном».
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Гамид Агаларов
25′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти