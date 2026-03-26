Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.10
П2
7.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.30
X
3.13
П2
3.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.00
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.50
П2
4.20

Карпин пообещал не тренировать «Спартак»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что больше не будет совмещать клубную работу с работой в национальной команде.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал заявление о своей карьере. Он исключил возможность совмещения поста наставника национальной команды с работой в клубе на протяжении всего срока действия своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Эти два года я не буду совмещать. Официально? Да. Даже если придет “Спартак”? Даже если будет “Реал Мадрид”. Совмещать не буду», — подчеркнул Карпин.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020.

Сборная России провела 30 матчей под руководством Валерия Карпина. В 20 из них национальная команда одержала победу, 8 встреч завершились вничью и еще в двух играх сборная проиграла. Контракт Валерия Карпина с РФС истекает 30 июня 2028 года.

Карпин ранее тренировал московское «Динамо», «Спартак», «Мальорку», «Торпедо» (Армавир) и «Ростов». В качестве футболиста выступал за «Спорт», «Звезду» (Таллин), ЦСКА, «Факел» (Воронеж), «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше