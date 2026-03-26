Карпин пообещал не тренировать «Спартак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал заявление о своей карьере. Он исключил возможность совмещения поста наставника национальной команды с работой в клубе на протяжении всего срока действия своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
«Эти два года я не буду совмещать. Официально? Да. Даже если придет “Спартак”? Даже если будет “Реал Мадрид”. Совмещать не буду», — подчеркнул Карпин.
Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020.
Сборная России провела 30 матчей под руководством Валерия Карпина. В 20 из них национальная команда одержала победу, 8 встреч завершились вничью и еще в двух играх сборная проиграла. Контракт Валерия Карпина с РФС истекает 30 июня 2028 года.
Карпин ранее тренировал московское «Динамо», «Спартак», «Мальорку», «Торпедо» (Армавир) и «Ростов». В качестве футболиста выступал за «Спорт», «Звезду» (Таллин), ЦСКА, «Факел» (Воронеж), «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».