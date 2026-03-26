«Балтика» готова отпустить Талалаева в европейский клуб

«Мы общаемся. Действующий контракт у него до июня 2027 года. Общаемся, смотрим. Мы в зимнюю паузу договорились, что он с нами минимум до конца этого сезона. Дальше будем садиться, смотреть в зависимости от результатов. Все справедливо. Если будет блестящий результат, конечно, он там может требовать… просить какое-то изменение условий контракта. Мы будем все это изучать, смотреть.
При этом, безусловно, у нас есть отступные, все это прописано. Мы их чуть-чуть скорректировали, он это тоже принимает. У нас точно есть джентльменская договоренность, что если вот европейский клуб его позовет — такой, который ему интересен, то мы его отпустим. Вот это мы тоже изначально проговаривали. Российские клубы — будем смотреть, не с большим желанием отпускать. При этом у меня почему-то есть уверенность, что Андрею Викторовичу хорошо в Калининграде, он здесь расцвел, очень хорошо и уверенно себя чувствует», — сказал Мясников.
Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, где сейчас идут на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.
Ранее Талалаев работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».
В воскресенье, 5 апреля, «Балтика» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Андрей Талалаев
Игорь Осинькин
Сергей Волков
5′
Александр Филин
(Натан Гассама)
12′
Максим Петров
84′
Михаил Рядно
87′
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
73′
25
Александр Филин
45+3′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
77
Эльдар Чивич
41′
55′
68
Михаил Рядно
73
Максим Петров
88′
21
Эдуардо Андерсон
15
Тентон Йенне
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
64′
26
Иван Беликов
22
Николай Титков
64′
90
Чиносо Оффор
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
27
Кирилл Заика
90+6′
4
Вячеслав Литвинов
84′
3
Александр Солдатенков
19
Александр Коваленко
82
Сергей Волков
61′
45
Франсуа Камано
7
Антон Зиньковский
88′
66
Александр Мециев
10
Мартин Крамарич
78′
8
Михаил Игнатов
9
Захар Федоров
78′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
88′
18
Артем Корнеев
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти