Стало известно, сколько «Локомотив» потратил на зарплаты в 2025 году

При этом «Локомотив» не привлекал государственную поддержку в форме бюджетных ассигнований или кредитов. Выручка «железнодорожников» за отчетный период составила 7,425 миллиарда рублей. Основным источником дохода остался титульный спонсор — компания ОАО «РЖД», чьи взносы достигли 5,084 миллиарда. На эту сумму приходится 85% от общего финансирования клуба. Параллельно команда нарастила доходы от коммерческой деятельности: продажи билетов, клубной атрибутики и прав на телевизионные трансляции.