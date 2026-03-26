Стало известно, сколько «Локомотив» потратил на зарплаты в 2025 году

Затраты московского «Локомотива» на оплату труда в 2025 году составили 4,331 млрд рублей, следует из финансовой отчетности футбольного клуба.

Московский футбольный клуб «Локомотив» раскрыл детали своего финансового отчета за 2025 год. Согласно данным РИА Новости, расходы команды на выплаты игрокам достигли рекордных 4,331 миллиарда рублей.

Эта сумма оказалась на 875 миллионов рублей больше, чем в предыдущем, 2024 году. Общие операционные затраты клуба также продемонстрировали рост, увеличившись с 7,714 до 9,013 миллиарда рублей.

При этом «Локомотив» не привлекал государственную поддержку в форме бюджетных ассигнований или кредитов. Выручка «железнодорожников» за отчетный период составила 7,425 миллиарда рублей. Основным источником дохода остался титульный спонсор — компания ОАО «РЖД», чьи взносы достигли 5,084 миллиарда. На эту сумму приходится 85% от общего финансирования клуба. Параллельно команда нарастила доходы от коммерческой деятельности: продажи билетов, клубной атрибутики и прав на телевизионные трансляции.

Несмотря на это, по итогам года «Локомотив» зафиксировал чистый убыток в размере 859,43 миллиона рублей. Показатель ухудшился на 60,9 миллиона по сравнению с результатом 2024 года.

На данный момент красно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В их активе 44 очка в 22 матчах. В последней встрече подопечные Михаила Галактионова обыграли у себя дома «Акрон» со счетом 5:1.