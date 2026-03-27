Овчинников: Тороп скоро станет основным вратарем сборной России

«Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова. Это не только мое мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается. По игре ногами — в тройке лучших. Я не сомневаюсь, что скоро станет основным вратарем сборной.



Тороп чуть-чуть играет? Как это чуть-чуть? Вы знаете, что Слава уже 50 матчей провел? В чемпионате тоже сыграл немало. Конечно, первым вратарем будет Акинфеев. Пока сам не скажет: “Я закончил”. Что делать Торопу в такой ситуации? Ничего. Ждать, хотя он не ждет, играет. В сборную уже получил приглашение», — сказал Овчинников.