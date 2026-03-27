Матч-центр
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Овчинников: Тороп скоро станет основным вратарем сборной России

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил игру армейцев вратаря Владислава Торопа.

Источник: РИА "Новости"

«Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова. Это не только мое мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается. По игре ногами — в тройке лучших. Я не сомневаюсь, что скоро станет основным вратарем сборной.

Тороп чуть-чуть играет? Как это чуть-чуть? Вы знаете, что Слава уже 50 матчей провел? В чемпионате тоже сыграл немало. Конечно, первым вратарем будет Акинфеев. Пока сам не скажет: “Я закончил”. Что делать Торопу в такой ситуации? Ничего. Ждать, хотя он не ждет, играет. В сборную уже получил приглашение», — сказал Овчинников.

Тороп выступает за ЦСКА с 2020 года. В этом сезоне 22-летний вратарь провел пять матчей в РПЛ и девять игр в Кубке России, в которых пропустил 14 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2030 года.

Акинфеев проводит свой 23-й сезон в ЦСКА. В этом сезоне он провел 20 матчей, в которых пропустил 22 мяча и четырежды отыграл «на ноль». Его контракт с армейцами рассчитан до конца текущего сезона. В апреле Акинфееву исполнится 40 лет.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять очков. В субботу, 4 марта, армейцы на выезде сыграют против «Акрона». Начало матча — в 13:00 по московскому времени.