Овчинников: Тороп скоро станет основным вратарем сборной России

«Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова. Это не только мое мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается. По игре ногами — в тройке лучших. Я не сомневаюсь, что скоро станет основным вратарем сборной.
Тороп чуть-чуть играет? Как это чуть-чуть? Вы знаете, что Слава уже 50 матчей провел? В чемпионате тоже сыграл немало. Конечно, первым вратарем будет Акинфеев. Пока сам не скажет: “Я закончил”. Что делать Торопу в такой ситуации? Ничего. Ждать, хотя он не ждет, играет. В сборную уже получил приглашение», — сказал Овчинников.
Тороп выступает за ЦСКА с 2020 года. В этом сезоне 22-летний вратарь провел пять матчей в РПЛ и девять игр в Кубке России, в которых пропустил 14 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2030 года.
Акинфеев проводит свой 23-й сезон в ЦСКА. В этом сезоне он провел 20 матчей, в которых пропустил 22 мяча и четырежды отыграл «на ноль». Его контракт с армейцами рассчитан до конца текущего сезона. В апреле Акинфееву исполнится 40 лет.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять очков. В субботу, 4 марта, армейцы на выезде сыграют против «Акрона». Начало матча — в 13:00 по московскому времени.