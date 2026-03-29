Налоговая взялась за них: 4 спортсмена, оказавшиеся в центре скандала

Федеральная налоговая служба не делает скидок на регалии и былые заслуги. И даже при наличии звания чемпиона или олимпийского золота у спортсменов могут при этом быть долги перед налоговой, заблокированные счета и запрет на выезд за границу. Рассказываем о российских звездах спорта, которые оказались в центре налоговых скандалов.
Дмитрий Тарасов: долг почти в 300 тысяч рублей
Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов с конца 2025 года находится в центре налогового скандала. Первое уведомление от Федеральной налоговой службы на сумму 243 тысячи рублей было направлено спортсмену еще 28 декабря. Однако бывший полузащитник «Локомотива» проигнорировал требование ведомства.
К февралю 2026 года сумма задолженности выросла до 279 тысяч рублей. И если Тарасов продолжит не реагировать на требования ФНС, ему грозят серьезные последствия: блокировка всех банковских счетов и запрет на выезд за пределы страны.
Финансовые трудности у спортсмена начались после ухода из «Локомотива» в 2019 году. Этот год стал последним, когда он заработал 159 миллионов рублей. Тогда же компания по продаже одежды, которой Тарасов владеет совместно с сестрами Бузовыми, закрыла год с убытком в 2,5 миллиона рублей, хотя продолжает функционировать до сих пор.
Сам футболист ранее признавался, что за карьеру потерял свыше 60 миллионов рублей, инвестируя средства в чужой бизнес. А в августе 2025 года его мать стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 6 миллионов рублей.
Павел Погребняк: 22 миллиона рублей налоговых претензий
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оказался должен налоговой службе гораздо более внушительную сумму — 21,7 миллиона рублей. Информация об этом появилась в конце октября 2025 года.
Как сообщали СМИ, если спортсмен не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозит блокировка банковских счетов и запрет на выезд за пределы страны. По данным источников, Погребняк является владельцем 10% компании «Облсклад», которая специализируется на складском хранении товаров. За пятилетний период с 2020 по 2024 год организация получила свыше 239 миллионов рублей чистой прибыли и имеет восемь других совладельцев.
Интересно, что проблемы с налогами возникали и у бывшей супруги футболиста Марии Погребняк. В прошлом году налоговая служба пять раз приостанавливала операции по счетам ее коммуникационного агентства.
Елена Исинбаева: блокировка счетов из-за декларации
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева дважды за 2025 год оказывалась в центре налоговых скандалов. В июне появилась информация о блокировке ее счетов из-за долгов по налогам в размере 818 тысяч рублей.
Однако наиболее громкая история произошла в августе. Счета спортсменки снова заблокировали — на этот раз из-за задолженности в 283 644 рубля. Причиной стало то, что оформленное на Исинбаеву индивидуальное предприятие не предоставило вовремя налоговую декларацию.
К 21 августа того же года налоговая служба разблокировала счета легкоатлетки. В ФНС подтвердили, что действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют. Суммы долгов Исинбаевой выглядят незначительными на фоне ее статуса, но сам факт блокировки счетов дважды за год привлек внимание СМИ. Ранее сообщалось, что зарегистрированный в Волгограде благотворительный фонд Исинбаевой приостановил свою работу по причине прекращения благотворительных пожертвований.
Квинси Промес: задолжал полмиллиона рублей
Экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, несмотря на голландское гражданство и проблемы с правосудием в Нидерландах, также оказался должен российской налоговой службе. По данным СМИ, футболист задолжал ФНС 454 тысячи рублей. Долг сформировался из-за того, что игрок не оплачивал налоги со своего бизнеса, зарегистрированного в Москве.
Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя ситуацию, выразила недоумение тем фактом, что голландский футболист нарушает российское законодательство, забывая, что законы обязаны соблюдать все без исключения, независимо от национальности и профессии.
По информации источников, Россия даже направляла запрос в ОАЭ об экстрадиции Промеса, и одной из причин назывались налоговые махинации. Сам футболист на тот момент находился в тюрьме Дубая, где ожидал решения по запросу об экстрадиции в Нидерланды. Там его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за вооруженное нападение и контрабанду запрещенных веществ.
Налоговая служба не делает различий между олимпийскими чемпионами и рядовыми должниками. И как говорилось в вирусной рекламе 90-х, лучше заплатить налоги и спать спокойно, чем оказаться в центре очередного скандала.