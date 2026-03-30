Мингиян Бевеев: В Калмыкии есть популярность, но я не звезда

— Я заметил после матча, что у вас много родственников на матче сборной.
— Да, у меня много земляков, приехали друзья.
— Вы себя ощущаете звездой Калмыкии?
— Нет, я не могу себя относить к звезде, в целом. Я со всеми общаюсь. Наверное, популярность есть.
— Наверное, вы — самый популярный сейчас.
— Наверное, нет. Ну, потому что с этими людьми вырос, многих знаю, кто переживает в Калмыкии за футбол, — приводит слова Бевеева «РБ Спорт».
На счету Мингияна Бевеева 5 матчей за сборную России. Ранее он играл за «Волгарь», «Носту», КАМАЗ, «Урал» и «Енисей».