Руководство ЦСКА много позволяет тренеру Челестини, заявил Слуцкий

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», выразил мнение, что руководство красно-синих наделило тренера Фабио Челестини чрезмерной властью.
«Есть такие тренеры, которым дают больше власти, чем нужно, и они начинают внедрять всё подряд: помощников, селекцию. Это, конечно, в итоге приводит к провалу. Вы знаете, сколько помощников привел Челестини в ЦСКА? Кажется, девять. Это слишком много. Мне позволяли взять только одного, а тут — пожалуйста. Хочешь — бери жену, хочешь — собаку. Но жена в тренерском штабе — это перебор, недопустимый на мой взгляд. Это унижает работу настоящих специалистов. В ЦСКА клуб всегда был важнее, чем кто-либо. А сейчас создается ощущение, что все идут за Челестини. Не дай бог, конечно, будет увольнение, я этого не желаю, но представьте, какие будут неустойки», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Напомним, 50-летний Челистини стал главным тренером ЦСКА в июне 2025 года, и его контракт действует до июня 2027 года. За 32 матча под его руководством армейцы одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Супруга Челестини занимает должность менеджера аналитического отдела клуба.
