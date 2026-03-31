Луис Энрике высказался о своем будущем в «Зените»

Ранее в СМИ сообщили, что Энрике привлек внимание бразильского «Фламенго». При этом, сам 25-летний футболист сборной Бразилии не хотел бы возвращаться на родину сейчас. Он видит продолжение карьеры в Европе.
«Я не могу сказать. Я не могу говорить об этом сейчас. Хотелось бы показать себя с лучшей стороны в своем клубе, а затем решить будущее со своей семьей», — приводит слова футболиста Canal GOAT Brasil.
Позднее «Фламенго» опроверг информацию об интересе к Луису Энрике.
Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года. На счету футболиста 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €24 млн.
После 22 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербургской команды 48 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет один балл. В следующем туре подопечные Сергея Семака 4 апреля дома примут самарские «Крылья Советов».