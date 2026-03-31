Стало известно, сколько «Спартак» будет платить Барко по новому контракту

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год по новому контракту с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным источника, соглашение рассчитано на четыре года. В настоящий момент Барко получает 2,5 миллиона евро в год по текущему контракту, который действует до 2027 года.
Футбольный агент Тимур Лепсая подтвердил, что зарплата Барко будет весьма внушительной.
«Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата внушительная. Очень", — написал Лепсая в телеграм-канале.
Барко, которому 27 лет, присоединился к «Спартаку» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. За московский клуб аргентинец провел 63 матча, забив 19 голов. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Барко составляет 14 миллионов евро.
«Спартак» располагается на шестом месте в турниреой таблице РПЛ, у клуба 38 очеов за 22 тура.