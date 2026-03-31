Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Россия
0
:
Мали
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.05
П2
8.18
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.41
П2
1.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.45
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.59
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
США
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.42
П2
1.64
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Бразилия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Мексика
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
2.07

Стало известно, сколько «Спартак» будет платить Барко по новому контракту

Сумма значительно увеличилась в сравнении с текущим соглашением.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год по новому контракту с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, соглашение рассчитано на четыре года. В настоящий момент Барко получает 2,5 миллиона евро в год по текущему контракту, который действует до 2027 года.

Футбольный агент Тимур Лепсая подтвердил, что зарплата Барко будет весьма внушительной.

«Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата внушительная. Очень", — написал Лепсая в телеграм-канале.

Барко, которому 27 лет, присоединился к «Спартаку» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. За московский клуб аргентинец провел 63 матча, забив 19 голов. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Барко составляет 14 миллионов евро.

«Спартак» располагается на шестом месте в турниреой таблице РПЛ, у клуба 38 очеов за 22 тура.