Генич: гол Дзюбы отменили из-за статуса и авторитета Акинфеева

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об отмененном голе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в домашнем матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На третьей добавленной минуте Дзюба головой после углового отправил мяч в ворота армейцев, однако главный арбитр встречи Владимир Москалев после просмотра VAR отменил гол. По мнению судьи, перед голом нападающий толкал руками вратаря ЦСКА Игоря Акинфеев в его вратарской площади.

«Если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, этот гол, скорее всего, засчитали бы. Мне так кажется. Но тут и статус и авторитет Игоря сказался, и сам он так очень грамотно пошел в направлении Дзюбы. Не знаю, насколько это касание Дзюбы повлияло. Акинфеев все красиво сделал. Если бы он не упал, гол бы точно засчитали, но он грамотно по-вратарски все сделал, упал. Дал повод — арбитр пошел, посмотрел и отменил. Хотя, на мой взгляд, пусть это и во вратарской было, — ближе к голу, чем нет», — сказал Генич.

В этом сезоне 37-летний Дзюба провел 21 матч, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом «Акрона» в РПЛ в этом сезоне. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона.

«Акрон» проиграл четыре из пяти матчей после зимнего перерыва и идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, находясь в одном балле от зоны стыковых матчей. В понедельник, 13 апреля, тольяттинцы дома сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Голы
Акрон
Артем Дзюба
60′
ЦСКА
Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
5′
Данил Круговой
(Милан Гайич)
84′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
27′
67′
2
Йомар Роча
91
Максим Болдырев
74′
7
Эдгар Севикян
10
Кевин Аревало
67′
15
Стефан Лончар
24
Йонуц Неделчару
40′
80
Хетаг Хосонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
90+5′
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
6
Дмитрий Баринов
37
Энрике Кармо
66′
2
Матеус Рейс
17
Кирилл Глебов
66′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
73′
11
Тамерлан Мусаев
79
Кирилл Данилов
69′
90′
4
Жоао Виктор
Статистика
Акрон
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
14
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти