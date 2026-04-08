Вратарь «Динамо» Расулов рассказал, почему ненавидит «Барселону»

— Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».
— Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого — Антон Шунин. Он все время провел в одной команде, считается легендой «Динамо».
— А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».
— До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат — таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов — номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально.
— Почему полюбил «Реал»?
— В детстве нравился Криштиану Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барселону». Это как «Амкал» — «2DROTS», «Динамо» — «Спартак»., — сказал Расулов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Курбан Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в Российской Премьер-лиге и Кубке России, в пяти из которых сыграл «на ноль».