Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.60
X
3.75
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.17
X
3.55
П2
3.52
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.85
X
4.30
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.54
X
5.07
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Дзюба опроверг слухи о скором завершении карьеры

Артем Дзюба еще не принял окончательного решения.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что пока не определился с дальнейшей карьерой в профессиональном футболе.

Ранее Telegram‑канал «КБ Телега» сообщил, что Дзюба якобы решил завершить карьеру после текущего сезона и перейти в клуб Медиалиги «ФК 10», принадлежащий телеведущему и комику Азамату Мусагалиеву.

— Появилась информация, что ты решил завершить карьеру.

— Нет, я еще не принял решение, — ответил Дзюба «Матч ТВ».

В сезоне 2025/2026 Дзюба провел 20 матчей за «Акрон», забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард выступает за клуб с сентября 2024 года.

Артем Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе «Зенита». В петербургском клубе он также дважды становился обладателем Кубка России.

Покинув «Зенит» в 2022 году, Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор», но уже в ноябре того же года покинул команду. В феврале 2023 года он стал игроком московского «Локомотива», а в сентябре 2024 года присоединился к «Акрoну».

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Голы
Акрон
Артем Дзюба
60′
ЦСКА
Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
5′
Данил Круговой
(Милан Гайич)
84′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
27′
67′
2
Йомар Роча
91
Максим Болдырев
74′
7
Эдгар Севикян
10
Кевин Аревало
67′
15
Стефан Лончар
24
Йонуц Неделчару
40′
80
Хетаг Хосонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
90+5′
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
6
Дмитрий Баринов
37
Энрике Кармо
66′
2
Матеус Рейс
17
Кирилл Глебов
66′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
73′
11
Тамерлан Мусаев
79
Кирилл Данилов
69′
90′
4
Жоао Виктор
Статистика
Акрон
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
14
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше