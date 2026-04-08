Дзюба опроверг слухи о скором завершении карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что пока не определился с дальнейшей карьерой в профессиональном футболе.
Ранее Telegram‑канал «КБ Телега» сообщил, что Дзюба якобы решил завершить карьеру после текущего сезона и перейти в клуб Медиалиги «ФК 10», принадлежащий телеведущему и комику Азамату Мусагалиеву.
— Появилась информация, что ты решил завершить карьеру.
— Нет, я еще не принял решение, — ответил Дзюба «Матч ТВ».
В сезоне 2025/2026 Дзюба провел 20 матчей за «Акрон», забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард выступает за клуб с сентября 2024 года.
Артем Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе «Зенита». В петербургском клубе он также дважды становился обладателем Кубка России.
Покинув «Зенит» в 2022 году, Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор», но уже в ноябре того же года покинул команду. В феврале 2023 года он стал игроком московского «Локомотива», а в сентябре 2024 года присоединился к «Акрoну».
