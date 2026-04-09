Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
П1
X
П2

«Краснодар» проявляет интерес к форварду «Уфы» Ортису

«Быки» ищут замену Кордобе.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Metaratings.ru, «Краснодар» активно ищет замену Джону Кордобе, который может быть продан этим летом. По информации источников, одним из кандидатов на его место является соотечественник Кордобы, 26-летний форвард Дилан Ортис из «Уфы». Ортис присоединился к клубу в текущем сезоне Лиги Pari и за 20 матчей забил 7 голов.

Контракт Ортиса с «Уфой» длится до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро. Известно, что на игрока также проявляют интерес как российские, так и зарубежные клубы.

Джону Кордобе, которому 32 года, предстоит провести ещё один сезон в «Краснодаре», в котором он играет с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 14 голов в 21 матче РПЛ, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 10 млн евро.

Дилан Ортис присоединился к «Уфе» в 2025 году и играет там по сей день, подписав долгосрочный контракт. Спортивный директор уфимского клуба Анзор Саная заявил, что пока краснодарцы не связывались с Ортисом, чтобы поговорить о сотрудничестве.

«Думаю, что здесь уместно обращаться не к нам, а к “Краснодару”. Это желание клуба — кого они хотят купить. В данный момент никаких контактов с “Краснодаром” не происходит. Переход Ортиса в другие клубы возможен с учётом того, что он хороший нападающий. Интерес к нему возможен», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата».