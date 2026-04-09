«Краснодар» проявляет интерес к форварду «Уфы» Ортису

«Думаю, что здесь уместно обращаться не к нам, а к “Краснодару”. Это желание клуба — кого они хотят купить. В данный момент никаких контактов с “Краснодаром” не происходит. Переход Ортиса в другие клубы возможен с учётом того, что он хороший нападающий. Интерес к нему возможен», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата».