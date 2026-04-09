«Краснодар» проявляет интерес к форварду «Уфы» Ортису

Как сообщает Metaratings.ru, «Краснодар» активно ищет замену Джону Кордобе, который может быть продан этим летом. По информации источников, одним из кандидатов на его место является соотечественник Кордобы, 26-летний форвард Дилан Ортис из «Уфы». Ортис присоединился к клубу в текущем сезоне Лиги Pari и за 20 матчей забил 7 голов.
Контракт Ортиса с «Уфой» длится до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро. Известно, что на игрока также проявляют интерес как российские, так и зарубежные клубы.
Джону Кордобе, которому 32 года, предстоит провести ещё один сезон в «Краснодаре», в котором он играет с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 14 голов в 21 матче РПЛ, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 10 млн евро.
Дилан Ортис присоединился к «Уфе» в 2025 году и играет там по сей день, подписав долгосрочный контракт. Спортивный директор уфимского клуба Анзор Саная заявил, что пока краснодарцы не связывались с Ортисом, чтобы поговорить о сотрудничестве.
«Думаю, что здесь уместно обращаться не к нам, а к “Краснодару”. Это желание клуба — кого они хотят купить. В данный момент никаких контактов с “Краснодаром” не происходит. Переход Ортиса в другие клубы возможен с учётом того, что он хороший нападающий. Интерес к нему возможен», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата».