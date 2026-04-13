Унаи Эмери заявил, что Дзюба был фантастическим игроком

— Кто из российских футболистов за годы вашей карьеры впечатлил вас больше всего, и кого бы вы могли позвать в «Астон Виллу»?
— Дзюба был фантастическим игроком, и я многому научился в «Спартаке», — приводит слова Эмери Sport24.
Унаи Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Артём Дзюба выступал за «красно-белых» в период с 2006 по 2015 годы. Недавно Дзюба заявил, что с удовольствием вернулся бы в московскую команду, если бы представилась такая возможность.
54-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 года. После работы в «Спартаке», Эмери тренировал «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.