Двукратный чемпион России призвал лишить Евсеева тренерской лицензии

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался критически в адрес главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева, который после гостевого матча 24-го тура РПЛ против московского «Локомотива» (1:1) снова позволил себе нецензурные выражения в эфире.
Ранее Евсеев уже был оштрафован за использование мата после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
"Истинная сущность человека рано или поздно проявляется. Можно меняться, если работать над собой. У Евсеева нет контроля над эмоциями. Я не думаю, что он намеренно использует это слово, но запрыгивать на стол — это тоже ненормально. Для него, к сожалению, это стало нормой.
Штраф в 100 тысяч рублей — не выход. Уверен, платить его пришлось не самому Евсееву. Нужно заниматься воспитанием. Существует кодекс тренера, где прописано, кто такой тренер. Если его нарушаешь — лицензию надо отзывать. Все говорят, что это безобразие, но оно продолжается. Великие тренеры так не разговаривали.
С другой стороны, болельщики пишут, что все так общаются матом. Значит, у нас привычка к нецензурной речи есть, но при этом утверждаем, что это ненормально. Может, с психикой общества что-то не так? Сначала нужно разобраться. Посмотрите на молодежь — они говорят только матом. Я спросил у своей 18-летней дочери, какие песни сейчас популярны. Она ответила: лучшие песни — с матом«, — сказал Попов “Совспорту”.
