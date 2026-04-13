Двукратный чемпион России призвал лишить Евсеева тренерской лицензии

Тренер несколько раз нецензурно высказывался в эфире.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался критически в адрес главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева, который после гостевого матча 24-го тура РПЛ против московского «Локомотива» (1:1) снова позволил себе нецензурные выражения в эфире.

Ранее Евсеев уже был оштрафован за использование мата после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

"Истинная сущность человека рано или поздно проявляется. Можно меняться, если работать над собой. У Евсеева нет контроля над эмоциями. Я не думаю, что он намеренно использует это слово, но запрыгивать на стол — это тоже ненормально. Для него, к сожалению, это стало нормой.

Штраф в 100 тысяч рублей — не выход. Уверен, платить его пришлось не самому Евсееву. Нужно заниматься воспитанием. Существует кодекс тренера, где прописано, кто такой тренер. Если его нарушаешь — лицензию надо отзывать. Все говорят, что это безобразие, но оно продолжается. Великие тренеры так не разговаривали.

С другой стороны, болельщики пишут, что все так общаются матом. Значит, у нас привычка к нецензурной речи есть, но при этом утверждаем, что это ненормально. Может, с психикой общества что-то не так? Сначала нужно разобраться. Посмотрите на молодежь — они говорят только матом. Я спросил у своей 18-летней дочери, какие песни сейчас популярны. Она ответила: лучшие песни — с матом«, — сказал Попов “Совспорту”.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти