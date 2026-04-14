Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.70
П2
1.81
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына в честь Пушкина

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, почему назвал одного из сыновей в честь русского поэта Александра Пушкина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В мае 2023 года Абаскаль впервые стал отцом — у него родился сын Гильермо-Николай, названный в честь основателя «Спартака» Николая Старостина. Позднее у 37-летнего испанца родился второй сын, которого назвали Леон-Александр.

«Раньше Гильермо-Николай говорил только “пока-пока”, но потихоньку учит новые слова. Очень хочу, чтобы он вернулся в Москву — город, где родился. Надеюсь, в будущем он и его отец будут отлично говорить по-русски.

Я понимаю столько же, сколько и раньше. Никогда не учил языки специально, но говорю по-английски, по-португальски. Друзья жены говорят по-немецки, и я начал их понимать. Плюс я говорю по-итальянски. Если поеду в Россию, думаю, за три месяца заговорю по-русски.

Есть ли у Гильермо-Николая российский паспорт? Нет, мы не сделали, потому что сначала приехали в испанское посольство, где он получил испанский паспорт, а только потом в российское. Но мы думаем об этом. Хотел бы я получить российский паспорт? Если бы я тренировал сборную России, то через пять лет — да.

Второго моего сына зовут Леон-Александр. Александр — по просьбе жены, в честь Пушкина! Леон — больше мамин выбор, это немецкое имя. Николай — уже мой выбор. Плюс маму зовут Алехандра, поэтому имя Александр хорошо ему подходит. И это русское имя», — сказал Абаскаль.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Он привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.

После увольнения из «Спартака» Абаскаль был главным тренером испанской «Гранады» и мексиканского «Атлетико Сан-Луис».