Бывший тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына в честь Пушкина

«Раньше Гильермо-Николай говорил только “пока-пока”, но потихоньку учит новые слова. Очень хочу, чтобы он вернулся в Москву — город, где родился. Надеюсь, в будущем он и его отец будут отлично говорить по-русски.



Я понимаю столько же, сколько и раньше. Никогда не учил языки специально, но говорю по-английски, по-португальски. Друзья жены говорят по-немецки, и я начал их понимать. Плюс я говорю по-итальянски. Если поеду в Россию, думаю, за три месяца заговорю по-русски.



Есть ли у Гильермо-Николая российский паспорт? Нет, мы не сделали, потому что сначала приехали в испанское посольство, где он получил испанский паспорт, а только потом в российское. Но мы думаем об этом. Хотел бы я получить российский паспорт? Если бы я тренировал сборную России, то через пять лет — да.



Второго моего сына зовут Леон-Александр. Александр — по просьбе жены, в честь Пушкина! Леон — больше мамин выбор, это немецкое имя. Николай — уже мой выбор. Плюс маму зовут Алехандра, поэтому имя Александр хорошо ему подходит. И это русское имя», — сказал Абаскаль.