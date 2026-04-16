Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Агент Маркиньоса опроверг слухи о переходе в «Црвену Звезду»

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос не планирует переходить в «Црвену Звезду». Об этом «Матч ТВ» сообщил агент футболиста Александр Саму.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации Mozzart Sport, «Црвена Звезда» планировала подписать Маркиньоса в летнее трансферное окно и готовила предложение. Источник сообщал, что сам футболист хотел вновь тренироваться под руководством Деяна Станковича.

— Это все спекуляции. Никакого предложения от «Црвены Звезды» нет. Маркиньос счастлив в «Спартаке», — приводит слова Александра Саму «Матч ТВ».

Деян Станкович руководил московским клубом с лета 2024 года по ноябрь 2025 года. В декабре прошлого года Станкович возглавил «Црвену Звезду».

26-летний Маркиньос выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В составе красно-белых футболист провел 64 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне Маркиньос поразил ворота соперника семь раз. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. Команда Хуана Карлоса Карседо уступает три балла идущему на третьем месте «Локомотиву». Лидером чемпионата является «Краснодар» с 53 очками. На второй позиции располагается «Зенит» с 52 баллами.

В следующем туре красно-белые 19 апреля на своей арене примут грозненский «Ахмат».

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
42′
Спартак
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ростов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
16
Удары в створ
3
6
Угловые
3
4
Фолы
15
21
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти