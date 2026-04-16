Агент Маркиньоса опроверг слухи о переходе в «Црвену Звезду»

26-летний Маркиньос выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В составе красно-белых футболист провел 64 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне Маркиньос поразил ворота соперника семь раз. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.