Агент Маркиньоса опроверг слухи о переходе в «Црвену Звезду»

По информации Mozzart Sport, «Црвена Звезда» планировала подписать Маркиньоса в летнее трансферное окно и готовила предложение. Источник сообщал, что сам футболист хотел вновь тренироваться под руководством Деяна Станковича.
— Это все спекуляции. Никакого предложения от «Црвены Звезды» нет. Маркиньос счастлив в «Спартаке», — приводит слова Александра Саму «Матч ТВ».
Деян Станкович руководил московским клубом с лета 2024 года по ноябрь 2025 года. В декабре прошлого года Станкович возглавил «Црвену Звезду».
26-летний Маркиньос выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В составе красно-белых футболист провел 64 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне Маркиньос поразил ворота соперника семь раз. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. Команда Хуана Карлоса Карседо уступает три балла идущему на третьем месте «Локомотиву». Лидером чемпионата является «Краснодар» с 53 очками. На второй позиции располагается «Зенит» с 52 баллами.
В следующем туре красно-белые 19 апреля на своей арене примут грозненский «Ахмат».
