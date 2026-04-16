Семак ответил, сыграет ли Педро после удаления в предыдущей игре

«Я так понимаю, еще контрольно-дисциплинарный комитет должен вынести свой вердикт. Если вердикт будет вынесен, значит, он будет готовиться к матчу. Если будет готов, конечно, будет играть. Что касается Густаво Мантуана, он пока занимается по индивидуальной программе и с командой еще не работает. Поэтому к этой игре он не готовится», — сказал Семак на пресс-конференции.