Семак ответил, сыграет ли Педро после удаления в предыдущей игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном участии бразильского вингера Педро в выездном матче 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20-летний бразилец был удален в матче 24-го тура против «Краснодара» (1:1) за удар шипами в голень капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. Накануне ЭСК РФС постановила, что удаление Педро было ошибочным, а главный арбитр встречи Сергей Карасев должен был показать ему желтую карточку.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 25, 19.04.2026, 14:30
Динамо Мх
-
Зенит
-

«Я так понимаю, еще контрольно-дисциплинарный комитет должен вынести свой вердикт. Если вердикт будет вынесен, значит, он будет готовиться к матчу. Если будет готов, конечно, будет играть. Что касается Густаво Мантуана, он пока занимается по индивидуальной программе и с командой еще не работает. Поэтому к этой игре он не готовится», — сказал Семак на пресс-конференции.

В этом сезоне Педро провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте. Команды сыграют друг с другом в воскресенье, 19 апреля. Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
