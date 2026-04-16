Семак ответил, сыграет ли Педро после удаления в предыдущей игре

20-летний бразилец был удален в матче 24-го тура против «Краснодара» (1:1) за удар шипами в голень капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. Накануне ЭСК РФС постановила, что удаление Педро было ошибочным, а главный арбитр встречи Сергей Карасев должен был показать ему желтую карточку.
«Я так понимаю, еще контрольно-дисциплинарный комитет должен вынести свой вердикт. Если вердикт будет вынесен, значит, он будет готовиться к матчу. Если будет готов, конечно, будет играть. Что касается Густаво Мантуана, он пока занимается по индивидуальной программе и с командой еще не работает. Поэтому к этой игре он не готовится», — сказал Семак на пресс-конференции.
В этом сезоне Педро провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте. Команды сыграют друг с другом в воскресенье, 19 апреля. Начало матча — в 14:30 по московскому времени.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти