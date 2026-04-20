Дзюба и Роналду делят 2‑е место среди малозащищающихся игроков

Рейтинг CIES строится на анализе действий игроков в те моменты, когда их команда не владеет мячом. Ключевой критерий — пробег футболиста в сравнении с партнерами по команде в оборонительных фазах игры. Чем ниже показатель, тем меньше игрок вовлечен в защитные действия.
У Дзюбы и форварда клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду идентичный коэффициент вовлеченности в оборону — 0,74. Это значит, что оба нападающих заметно уступают партнерам по активности в тех эпизодах, когда команда вынуждена отступать к своим воротам.
Абсолютным лидером рейтинга стал Лионель Месси, выступающий за американский «Интер Майами»: аргентинский нападающий продемонстрировал самый низкий показатель среди топ‑игроков — 0,70.
Замкнули пятерку еще два игрока: Себастьян Вилья из аргентинского «Индепендьенте Ривадавии» (0,76) и Мирлинд Даку из казанского «Рубина» (0,77).
Таким образом, список самых «необоронительных» нападающих собрал игроков из разных уголков мира — от Саудовской Аравии и США до России и Аргентины.
37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В составе клуба футболист провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Действующее соглашение нападающего с клубом из Тольятти рассчитано до конца июня 2026 года.