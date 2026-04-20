Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Фиорентина
П1
3.60
X
3.35
П2
2.19
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
П1
2.57
X
3.40
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2

Дзюба и Роналду делят 2‑е место среди малозащищающихся игроков

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба вошел в топ-5 рейтинга самых малозащищающихся футболистов мира. Об этом говорится в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Рейтинг CIES строится на анализе действий игроков в те моменты, когда их команда не владеет мячом. Ключевой критерий — пробег футболиста в сравнении с партнерами по команде в оборонительных фазах игры. Чем ниже показатель, тем меньше игрок вовлечен в защитные действия.

У Дзюбы и форварда клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду идентичный коэффициент вовлеченности в оборону — 0,74. Это значит, что оба нападающих заметно уступают партнерам по активности в тех эпизодах, когда команда вынуждена отступать к своим воротам.

Абсолютным лидером рейтинга стал Лионель Месси, выступающий за американский «Интер Майами»: аргентинский нападающий продемонстрировал самый низкий показатель среди топ‑игроков — 0,70.

Замкнули пятерку еще два игрока: Себастьян Вилья из аргентинского «Индепендьенте Ривадавии» (0,76) и Мирлинд Даку из казанского «Рубина» (0,77).

Таким образом, список самых «необоронительных» нападающих собрал игроков из разных уголков мира — от Саудовской Аравии и США до России и Аргентины.


37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В составе клуба футболист провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Действующее соглашение нападающего с клубом из Тольятти рассчитано до конца июня 2026 года.