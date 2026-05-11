День в истории: 11 мая 1947 года родился легендарный тренер Юрий Семин

Будущий наставник еще в игровой карьере был заметной фигурой: выступал за московские «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», а также за «Кайрат» и «Кубань», а в 1970 году выиграл Кубок СССР.
Но главная часть биографии Семина связана с тренерской работой. В начале 1980-х он быстро перешел на тренерский путь, а его имя навсегда оказалось связано с московским «Локомотивом», который он возглавлял в разные периоды на протяжении многих лет. Именно под его руководством железнодорожники превратились из крепкой команды в одного из лидеров отечественного футбола и.
регулярно стали бороться за трофеи.
С «Локомотивом» Семин выиграл три чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах, а также шесть Кубков России. Для клуба это был период больших побед, а для самого тренера — время, когда его стиль, требовательность и умение выстраивать команду сделали его одним из главных специалистов страны. Семин известен как наставник, который умеет объединять коллектив и добиваться результата даже в непростых условиях.
Помимо успехов в «Локомотиве», Семин работал со сборной России, киевским «Динамо», краснодарской «Кубанью» и другими командами. Его карьера растянулась на десятилетия, а репутация тренера, который всегда остается верен футболу и своей манере работы, давно стала частью отечественной спортивной истории.