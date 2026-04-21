Воробьев отклонил предложение «Локомотива» по продлению контракта

Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники сделали предложение с зарплатой 10 миллионов рублей в месяц, но сторона футболиста отклонила его. По данным источника, с большой долей вероятности, 28-летний Воробьев покинет клуб летом. Действующий контракт Воробьева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
Интерес к Воробьеву проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. С этими клубами сейчас ведет начальные и предварительные консультации агент игрока, пишет в своем телеграм-канале журналист Андрей Панков.
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и семь результативных передач. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», «Волгарь» и чешский «Градец-Кралове».