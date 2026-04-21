«Краснодар» предлагает 4 млн евро за футболиста «Локомотива»

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива». В диалоге с менеджментом «Локомотива» руководство южан озвучило сумму в 4 миллиона евро, при этом железнодорожники хотят выручить за футболиста 10 миллионов евро.
Интерес к 23-летнему Артему Карпукасу также проявляет «Зенит». Ранее опорник заявил, что его не устраивают условия нового контракта, предложенного московским клубом. Его действующее соглашение истекает летом 2027 года. По данным источника, существует высокая вероятность ухода Карпукаса из «Локомотива» этим летом.
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу возможного ухода из стана «железнодорожников» Дмитрия Воробьева и Артtма Карпукаса. Функционер отметил, что «Локомотиву» нужно внутри клуба тихонько решать вопросы и находить компромиссы.
«Уверен, что “Локомотив” сможет договориться о новых контрактах с этими игроками. Потеря Воробьёва и Карпукаса — это очень серьезные вещи», — передает слова Наумова «Чемпионат».
В этом сезоне на счету Карпукаса 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года.