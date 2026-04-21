«Краснодар» предлагает 4 млн евро за футболиста «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу возможного ухода из стана «железнодорожников» Дмитрия Воробьева и Артtма Карпукаса. Функционер отметил, что «Локомотиву» нужно внутри клуба тихонько решать вопросы и находить компромиссы.



«Уверен, что “Локомотив” сможет договориться о новых контрактах с этими игроками. Потеря Воробьёва и Карпукаса — это очень серьезные вещи», — передает слова Наумова «Чемпионат».