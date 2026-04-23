Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.24
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2

Дивеев — о скандальном пенальти: Я даже не почувствовал касания

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о пенальти, который был назначен на 99-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Зенит» сыграл на выезде вничью с московским «Локомотивом» — 0:0.

Судья встречи Алексей Сухой назначил крайне спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева на 9-й добавленной ко второму тайму минуте (мяч едва-едва коснулся руки защитника «Зенита» и не изменил траекторию). Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать удар.

«У нас увидели пенальти там, где я даже не почувствовал касание с мячом. По поводу ноги, то я ее подвернул. Все будет нормально! Спасибо, что переживаете и поддерживаете. Никто не говорил, что будет легко. Будем бороться до конца», — написал Дивеев в своем телеграм-канале.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение пенальти:

— Это обычный навес, обычная передача, таких бывает с десяток за матч. Игорь даже не касался мяча, траектория полета не изменилась совсем. Но это другая тема, не хочу ее касаться. Это футбол, здесь много моментов, которые решают. В нашей ситуации, когда мы боремся за чемпионство, безусловно, мы потеряли два очка, но надо поблагодарить за отбитый пенальти Дениса Адамова, благодаря нему у нас есть очко сегодня, — приводит слова Семака «Газета. Ру».

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается «Краснодар», отставая от подопечных Сергея Семака на один балл. «Быки» проведут свой матч 26-го тура чемпионата страны сегодня, 23 апреля, на выезде с московским «Спартаком». «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.


Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
