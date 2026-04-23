Дивеев — о скандальном пенальти: Я даже не почувствовал касания

Накануне «Зенит» сыграл на выезде вничью с московским «Локомотивом» — 0:0.
Судья встречи Алексей Сухой назначил крайне спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева на 9-й добавленной ко второму тайму минуте (мяч едва-едва коснулся руки защитника «Зенита» и не изменил траекторию). Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать удар.
«У нас увидели пенальти там, где я даже не почувствовал касание с мячом. По поводу ноги, то я ее подвернул. Все будет нормально! Спасибо, что переживаете и поддерживаете. Никто не говорил, что будет легко. Будем бороться до конца», — написал Дивеев в своем телеграм-канале.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение пенальти:
— Это обычный навес, обычная передача, таких бывает с десяток за матч. Игорь даже не касался мяча, траектория полета не изменилась совсем. Но это другая тема, не хочу ее касаться. Это футбол, здесь много моментов, которые решают. В нашей ситуации, когда мы боремся за чемпионство, безусловно, мы потеряли два очка, но надо поблагодарить за отбитый пенальти Дениса Адамова, благодаря нему у нас есть очко сегодня, — приводит слова Семака «Газета. Ру».
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается «Краснодар», отставая от подопечных Сергея Семака на один балл. «Быки» проведут свой матч 26-го тура чемпионата страны сегодня, 23 апреля, на выезде с московским «Спартаком». «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
