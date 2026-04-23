«Подвел команду». Комличенко — о незабитом пенальти «Зениту»

— Я подошел к Лесику Батракову. Он говорит: «У меня задняя (поверхность бедра) тянет, я не чувствую, что готов ударить, как я умею». Я был готов (к удару) абсолютно, беру всю ответственность на себя. В принципе, я-то пробил неплохо, но Дэн (Адамов) — молодец, угадал. К сожалению, я не забил. Подвел команду, подвел болельщиков, — приводит слова Комличенко телеграм-канал «Футбольный Биги».