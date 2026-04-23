«Подвел команду». Комличенко — о незабитом пенальти «Зениту»

Накануне «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом».
Судья встречи Алексей Сухой назначил спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева на 9-й добавленной ко второму тайму минуте (мяч едва-едва коснулся руки защитника «Зенита» и не изменил траекторию). Николай Комличенко не смог реализовать удар.
— Я подошел к Лесику Батракову. Он говорит: «У меня задняя (поверхность бедра) тянет, я не чувствую, что готов ударить, как я умею». Я был готов (к удару) абсолютно, беру всю ответственность на себя. В принципе, я-то пробил неплохо, но Дэн (Адамов) — молодец, угадал. К сожалению, я не забил. Подвел команду, подвел болельщиков, — приводит слова Комличенко телеграм-канал «Футбольный Биги».
30-летний Комличенко перешел в «Локомотив» летом прошлого года. В составе «железнодорожников» футболист провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается «Краснодар», отставая от подопечных Сергея Семака на один балл. «Быки» проведут свой матч 26-го тура чемпионата страны сегодня, 23 апреля, на выезде с московским «Спартаком». «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей позиции.
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти