Адамов: Сумасшедших эмоций после отбитого пенальти не было

Накануне «Зенит» сыграл на выезде вничью с московским «Локомотивом» — 0:0.
Судья встречи Алексей Сухой назначил спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева на 9-й добавленной ко второму тайму минуте (мяч едва-едва коснулся руки защитника «Зенита» и не изменил траекторию). Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать удар. Голкипер сине-бело-голубых Денис Адамов угадал направление мяча и отбил его.
— Отраженный пенальти в концовке вызвал похожие эмоции, как если бы «Зенит» забил?
— Как ни странно, каких‑то сумасшедших эмоций по поводу отбитого одиннадцатиметрового не было. Даже не знаю, с чем это связано. Скорее всего, из‑за понимания того, что выиграть уже не успеем, а значит теоретически можем потерять первую строчку в таблице. А если бы забили сами в концовке, эмоций было бы больше.
— Ничья в итоге справедливый исход?
— В какой‑то степени — да. Большого количества моментов не создали обе команды. Да, были опасные контратаки, стандарты, но чтобы вратари отбивали — такого как будто не было. Суховатая игра, как мне показалось, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается «Краснодар», отставая от подопечных Сергея Семака на два балла. «Быки» проведут свой матч 26-го тура чемпионата страны сегодня, 23 апреля, на выезде с московским «Спартаком». В случае победы «Краснодар» вернет себе первую позицию в таблице. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
