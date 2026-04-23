Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.22
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.24
П2
3.10
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.46
П2
2.15

Адамов: Сумасшедших эмоций после отбитого пенальти не было

Голкипер «Зенита» Денис Адамов заявил, что не испытал сильных эмоций после отбитого 11-метрового удара в матче 26-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Зенит» сыграл на выезде вничью с московским «Локомотивом» — 0:0.

Судья встречи Алексей Сухой назначил спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева на 9-й добавленной ко второму тайму минуте (мяч едва-едва коснулся руки защитника «Зенита» и не изменил траекторию). Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать удар. Голкипер сине-бело-голубых Денис Адамов угадал направление мяча и отбил его.

— Отраженный пенальти в концовке вызвал похожие эмоции, как если бы «Зенит» забил?

— Как ни странно, каких‑то сумасшедших эмоций по поводу отбитого одиннадцатиметрового не было. Даже не знаю, с чем это связано. Скорее всего, из‑за понимания того, что выиграть уже не успеем, а значит теоретически можем потерять первую строчку в таблице. А если бы забили сами в концовке, эмоций было бы больше.

— Ничья в итоге справедливый исход?

— В какой‑то степени — да. Большого количества моментов не создали обе команды. Да, были опасные контратаки, стандарты, но чтобы вратари отбивали — такого как будто не было. Суховатая игра, как мне показалось, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается «Краснодар», отставая от подопечных Сергея Семака на два балла. «Быки» проведут свой матч 26-го тура чемпионата страны сегодня, 23 апреля, на выезде с московским «Спартаком». В случае победы «Краснодар» вернет себе первую позицию в таблице. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.


Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти