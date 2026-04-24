Игорь Дивеев назвал причины перехода из ЦСКА в «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, почему выступал за обмен из ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года и провел за армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей. Обмен Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду официально был завершен 11 января. Сообщалось, что «Зенит» в рамках сделки доплатил два миллиона евро.

— Почему ты выступил за обмен в «Зенит»?

— Основные причины — желание расти и высокая конкуренция. Мне 26, чувствую, что могу развиваться и развиваться. А учитывая, какие футболисты играют в «Зените», для прогресса есть все условия.

— Конкуренция точно стала жестче? Семак признавался: «Нам нужен был Дивеев и из-за его качеств, и из-за его паспорта». Кажется, в условиях нынешнего, а тем более нового лимита нет варианта, при котором ты не будешь играть.

— Я могу спокойно проиграть конкуренцию Алипу, разве нет? Плюс у «Зенита» весной постоянно играют Денис Адамов, Глушенков и Соболев — вот тебе три россиянина. Легко могу присесть, и будет играть Ванька Дркушич. Мои конкуренты — это не только центральные защитники.

— Тебя что-либо смущало перед переходом в «Зенит»?

— Переживал, как меня примут иностранцы. Но эти сомнения развеялись в первый же день. Я получил шикарный прием.

— «Зенит» интересовался тобой еще в 2023-м. Почему трансфер не состоялся раньше?

— Тогда я был еще сырым и неопытным. Объективно понимал: могу присесть. Сейчас у меня больше 200 матчей за ЦСКА, победный опыт и много игр за сборную, поэтому не было сомнений, что потяну уровень «Зенита».

— Ты счастлив в «Зените»?

— Абсолютно: я играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив — супер. Что еще нужно? — приводит слова Дивеева Sport24.

В нынешнем сезоне Дивеев провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.