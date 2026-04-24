Дивеев ответил тем, кто сообщает о его хронических травмах

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опроверг мнение журналистов и экспертов о своей «хрупкости».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе. Ранее он выступал за ЦСКА и провел за армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей. За это время футболист получил одну серьезную травму.

— Экс-форвард «Зенита» Гасилин сказал после твоего перехода: «Непонятно было, что с его ахилловым сухожилием. Слышал, есть проблемы. Посмотрим, разрешат ли ему тренироваться и играть три раза в неделю». Есть что ответить?

— Не понимаю, откуда люди берут такую информацию? Про меня часто писали: «Дивеев — хрусталь. У него хроническая болезнь ахилла». Но посмотрите статистику: я сыграл 220 матчей в ЦСКА за шесть лет — более 30 игр за год. Где я был травмирован? Один раз пропустил полгода из-за ахилла — все! Остальное — микротравмы: пахи, задняя, передняя, сотрясение. Но это нормально для футболиста.

— То есть сейчас ахилл не беспокоит?

— Есть небольшая проблема. Но при грамотном подходе в плане нагрузок и тренировочного процесса, что я сразу оговорил с тренерским и медицинским штабами, на меня это не влияет.

— Еще одна цитата о твоем здоровье — от Константина Генича: «Игорь — довольно травматичный человек, у него хроническая травма. Тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда пропускает матчи и играет через боль. В ЦСКА подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективой получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать. Думаю, ЦСКА это все просчитал».

— Давай по порядку. Во-первых, в «Зените» не было ни одного матча, чтобы я играл через боль. Во-вторых, в ЦСКА все прекрасно знали, что начиная с сентября, за три месяца до трансфера, у меня перестал болеть ахилл, потому что, опять же, мы поменяли подход к тренировочному процессу. Все как рукой сняло. Спросите у доктора ЦСКА Безуглова, он подтвердит, — приводит слова Дивеева Sport24.

В нынешнем сезоне Дивеев провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.