Черчесов о поражении «Ахмата» от «Зенита»: У меня чувство дежавю

Накануне «Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
— Чувство дежавю: что в Москве, что здесь мы могли забить в начале игры, но пропустили мяч, затем второй после штрафного, который, не знаю, был ли. После 2:0 стало сложнее играть, последние 15 минут первого тайма и весь второй тайм мы играли в свой футбол. Возможно, это «Зенит» на удержание играл или, скорее всего, мы добавили.
Самородов, Касинтура и Мелкадзе провели энергозатратный футбол в матче с «Балтикой», из-за чего были заменены во втором тайме. У нас был на день меньше подготовки и по каким-то причинам мы тяжело вошли в сегодняшнюю игру. Мы хотели выиграть, но поздравлю «Зенит» с победой.
— Какая мотивация у «Ахмата» на три заключительных игр сезона с командами, борющимися за выживание?
— Уже говорил команде в раздевалке: эти команды борются за выживание, а мы должны бороться за важные девять очков. Борьба продолжается у всех команд: что внизу, что вверху. Ни одной простой игры в этом чемпионате нет. Считаю, сегодня и «Зениту» было непросто, хоть мы и дали им гандикап.
— Почему «Ахмату» не удалось зацепиться за ничью, несмотря на наличие моментов во втором тайме?
— Подходы у нас были, но в каждой штрафной идет борьба и никто никому не дает пространства. У соперника защитники квалифицированные, а нас надо завершать свои моменты. Думаю, наши футболисты, вышедшие на замену, хорошо усилили игру, — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».
«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. «Ахмат» располагается на девятой строчке с 32 очками.
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
