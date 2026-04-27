Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.92
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.31
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.86
П2
3.75
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.85
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Ницца
1
П1
X
П2

Черчесов о поражении «Ахмата» от «Зенита»: У меня чувство дежавю

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

— Чувство дежавю: что в Москве, что здесь мы могли забить в начале игры, но пропустили мяч, затем второй после штрафного, который, не знаю, был ли. После 2:0 стало сложнее играть, последние 15 минут первого тайма и весь второй тайм мы играли в свой футбол. Возможно, это «Зенит» на удержание играл или, скорее всего, мы добавили.

Самородов, Касинтура и Мелкадзе провели энергозатратный футбол в матче с «Балтикой», из-за чего были заменены во втором тайме. У нас был на день меньше подготовки и по каким-то причинам мы тяжело вошли в сегодняшнюю игру. Мы хотели выиграть, но поздравлю «Зенит» с победой.

— Какая мотивация у «Ахмата» на три заключительных игр сезона с командами, борющимися за выживание?

— Уже говорил команде в раздевалке: эти команды борются за выживание, а мы должны бороться за важные девять очков. Борьба продолжается у всех команд: что внизу, что вверху. Ни одной простой игры в этом чемпионате нет. Считаю, сегодня и «Зениту» было непросто, хоть мы и дали им гандикап.

— Почему «Ахмату» не удалось зацепиться за ничью, несмотря на наличие моментов во втором тайме?

— Подходы у нас были, но в каждой штрафной идет борьба и никто никому не дает пространства. У соперника защитники квалифицированные, а нас надо завершать свои моменты. Думаю, наши футболисты, вышедшие на замену, хорошо усилили игру, — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. «Ахмат» располагается на девятой строчке с 32 очками.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
Ахмат
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
2
Угловые
5
5
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
