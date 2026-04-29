Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
Дивеев: Слышал, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сравнил Лигу чемпионов и Российскую Премьер-лигу.

Источник: ФК "Зенит"

Дивеев никогда не выступал в Лиге чемпионов.

— Этот «Зенит» в идеальном составе на что бы мог претендовать в Лиге чемпионов?

— Я не знаю, не могу сказать, потому что я ни разу не играл в Лиге чемпионов. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. Потому что в нашем чемпионате ты играешь против «Балтики», которая бегает и по ногам просто сзади кусает. А там, как рассказывал Федя Чалов, ты всегда спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, а в четвертой фазе, когда уже начинаешь забивать, там сразу включаются они. А так из-под прессинга спокойно выходишь — один раз развернул, они все садятся, садятся и стоят в зоне, — сказал Дивеев в новом выпуске «СБГ ШОУ».

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в результате обмена. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиану Гонду. Футболист выступал за армейцев с 2019 года и провел за клуб 203 матча, в которых забил 20 мячей.

В составе «Зенита» Дивеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2029 года.

Лучшим результатом «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в ⅛ финала турнира в сезонах-2011/12, 2013/14 и 2015/16.

Футбол. Премьер-лига
02.05
ЦСКА
:
Зенит
П1
4.20
X
3.72
П2
1.88