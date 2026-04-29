Дивеев: Слышал, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Дивеев никогда не выступал в Лиге чемпионов.
— Этот «Зенит» в идеальном составе на что бы мог претендовать в Лиге чемпионов?
— Я не знаю, не могу сказать, потому что я ни разу не играл в Лиге чемпионов. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. Потому что в нашем чемпионате ты играешь против «Балтики», которая бегает и по ногам просто сзади кусает. А там, как рассказывал Федя Чалов, ты всегда спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, а в четвертой фазе, когда уже начинаешь забивать, там сразу включаются они. А так из-под прессинга спокойно выходишь — один раз развернул, они все садятся, садятся и стоят в зоне, — сказал Дивеев в новом выпуске «СБГ ШОУ».
26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в результате обмена. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиану Гонду. Футболист выступал за армейцев с 2019 года и провел за клуб 203 матча, в которых забил 20 мячей.
В составе «Зенита» Дивеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2029 года.
Лучшим результатом «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в ⅛ финала турнира в сезонах-2011/12, 2013/14 и 2015/16.