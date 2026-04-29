Дивеев: Слышал, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

— Я не знаю, не могу сказать, потому что я ни разу не играл в Лиге чемпионов. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. Потому что в нашем чемпионате ты играешь против «Балтики», которая бегает и по ногам просто сзади кусает. А там, как рассказывал Федя Чалов, ты всегда спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, а в четвертой фазе, когда уже начинаешь забивать, там сразу включаются они. А так из-под прессинга спокойно выходишь — один раз развернул, они все садятся, садятся и стоят в зоне, — сказал Дивеев в новом выпуске «СБГ ШОУ».