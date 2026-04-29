Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Экс-наставник клуба Медиалиги Гаранин возглавил «Пари НН»

Пресс-служба «Пари НН» сообщила о назначении на пост главного тренера Вадима Гаранина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее 55-летний Гаранин покинул клуб Медиалиги Lit Energy.

— Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом».

Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой.

Добро пожаловать! «— говорится в заявлении пресс-службы “Пари НН”.

Вадим Гаранин с ноября 2023 года по август 2024 года возглавлял «Черноморец» из Новороссийска, выступающий в Первой лиге.

Вчера, 28 апреля, главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский покинул клуб по соглашению сторон после поражения клуба в домашнем матче 27-го тура РПЛ от московского «Спартака» (1:2). Вместе со Шпилевским в оставку был отправлен его тренерский штаб.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 22 очками и отстает от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на два балла. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 3 мая на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».


Футбол. Премьер-лига
03.05
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.56
П2
3.95