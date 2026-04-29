Экс-наставник клуба Медиалиги Гаранин возглавил «Пари НН»

Ранее 55-летний Гаранин покинул клуб Медиалиги Lit Energy.
— Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом».
Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой.
Добро пожаловать! «— говорится в заявлении пресс-службы “Пари НН”.
Вадим Гаранин с ноября 2023 года по август 2024 года возглавлял «Черноморец» из Новороссийска, выступающий в Первой лиге.
Вчера, 28 апреля, главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский покинул клуб по соглашению сторон после поражения клуба в домашнем матче 27-го тура РПЛ от московского «Спартака» (1:2). Вместе со Шпилевским в оставку был отправлен его тренерский штаб.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 22 очками и отстает от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на два балла. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 3 мая на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».