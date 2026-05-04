Стала известна сумма компенсации Челестини за увольнение из ЦСКА

Швейцарский специалист возглавил ЦСКА летом 2025 года.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, ЦСКА заплатит Фабио Челестини 500 тысяч евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Его трудовое соглашение было рассчитано до 2027 года.
Отмечается, что это сумма между неустойкой за пятое (600 тысяч евро) и шестое места (300 тысяч евро) по итогам сезона.
Кроме Челестини команду покинул его тренерский штаб.
Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и шесть раз сыграл вничью.
В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками. После зимней паузы подопечные Челестини одержали две победы в 10 матчах. Команда обыграла махачкалинское «Динамо» (3:1) и тольяттинский «Акрон» (2:1).
Через два дня ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая в 20:00 по московскому времени.