«Не тренер, а слабак». Губерниев — об увольнении Челестини

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

Об отставке 50-летнего швейцарского специалиста было объявлено утром в понедельник, 4 мая. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба назначен Дмитрий Игдисамов.

«Ой, уволился… Как же так? Что такое? Не тренер, а слабак!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, сменив на этом посту Марко Николича. Контракт с 50-летним швейцарским специалистом был подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и шесть раз сыграл вничью. После зимнего перерыва армейцы одержали в РПЛ лишь две победы в десяти матчах.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 18 очков. Во вторник, 6 мая, армейцы в финале Пути регионов Кубка России на выезде сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

